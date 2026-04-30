في سنّ الـ55... نجمة شهيرة تعلن حملها بتوأم!

الوكيل الإخباري- أثارت مشهورة السوشال ميديا والعرافة التركية نوراي ساري ضجة واسعة على مواقع التواصل، بعد إعلانها أنها حامل في سن الـ55، في خبر وُصف بالمفاجئ والغريب، خصوصًا أنها كشفت أيضًا عن حملها بتوأم، ما زاد من حجم التفاعل حول الموضوع.



وقد انقسمت ردود الفعل بين من قدّم التهاني ومن أبدى استغرابه من الأمر، لا سيما أن نوراي تُعد من الأسماء البارزة في مجال التنجيم في تركيا، وتملك قاعدة متابعة كبيرة، جعلت خبرها يتصدر الاهتمام ويشعل منصات التواصل خلال فترة قصيرة.

