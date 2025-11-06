الخميس 2025-11-06 02:34 م
 

في لحظة مؤثرة.. فنانة إندونيسية تنهار بالبكاء أمام نانسي عجرم - فيديو

نانسي عجرم
 
الخميس، 06-11-2025 12:57 م

الوكيل الإخباري-   أعربت الفنانة الإندونيسية الشهيرة آيو تينغ عن تأثرها الشديد بالبكاء عند لقائها بالنجمة اللبنانية نانسي عجرم.

وتُعد تينغ، التي يتابعها أكثر من 57 مليون شخص على إنستغرام، من أبرز الفنانات في إندونيسيا، وقد عبّرت سابقاً عن حبها وإعجابها الكبير بأعمال نانسي. ويُذكر أن نانسي عجرم ستُحيي حفلاً ضخماً في جاكرتا ضمن جولتها العالمية.

 



لبنان 24

 
 
