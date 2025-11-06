في لحظة مؤثرة.. فنانة إندونيسية تنهار بالبكاء أمام نانسي عجرم - فيديو

وتُعد تينغ، التي يتابعها أكثر من 57 مليون شخص على إنستغرام، من أبرز الفنانات في إندونيسيا، وقد عبّرت سابقاً عن حبها وإعجابها الكبير بأعمال نانسي. ويُذكر أن نانسي عجرم ستُحيي حفلاً ضخماً في جاكرتا ضمن جولتها العالمية.
لحظة مؤثرة مليانة حب جمعت نجمتنا العالمية #نانسي_عجرم بالنجمة الاندونسية ايو تينغ تينغ بعد لقاء طال انتظاره سنين وبدا التأثر العاطفي واضح على الفنانة الاندونسية يلي بتكن لنانسي كل الحب والاحترام ❤️❤️#NancyInIndonesia @NancyAjram — Nancy Ajram World (@nancyajramNAW) November 4, 2025
pic.twitter.com/G0HHZ4p5Ch
لبنان 24
