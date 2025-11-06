في لحظة مؤثرة.. فنانة إندونيسية تنهار بالبكاء أمام نانسي عجرم - فيديو

الوكيل الإخباري- أعربت الفنانة الإندونيسية الشهيرة آيو تينغ عن تأثرها الشديد بالبكاء عند لقائها بالنجمة اللبنانية نانسي عجرم.

وتُعد تينغ، التي يتابعها أكثر من 57 مليون شخص على إنستغرام، من أبرز الفنانات في إندونيسيا، وقد عبّرت سابقاً عن حبها وإعجابها الكبير بأعمال نانسي. ويُذكر أن نانسي عجرم ستُحيي حفلاً ضخماً في جاكرتا ضمن جولتها العالمية.