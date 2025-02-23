في مهرجان فبراير الكويت .. تكريم عبدالله الرويشد بحضور نجوم الغناء العربي السعودية

شارك في إحياء هذه الليلة المميزة كل من: أنغام، نبيل شعيل، خالد الشيخ، أصيل أبو بكر، فهد الكبيسي، مطرف المطرف، مساعد البلوشي، بدر نوري، خالد الملا، علي بن محمد، وفرقة ميامي. قدم الفنانون وصلات غنائية مميزة، احتفاءً بالرويشد وتقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة.
تخلل الحفل عرض رسالة مصورة تضمنت شهادات من نجوم الغناء في الوطن العربي، عبّروا فيها عن حبهم وتقديرهم للرويشد، ومن بينهم نوال الكويتية، نانسي عجرم، نجوى كرم، وليد توفيق، عاصي الحلاني، أسماء لمنور، لطيفة، صابر الرباعي، بلقيس، داليا مبارك، ووائل جسار. أشادوا جميعًا بإسهامات الرويشد وتأثيره الكبير في الأغنية الخليجية والعربية.
حظيت ليلة التكريم بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر هاشتاغ #عبدالله_الرويشد قائمة الترند في الكويت، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بالفنان الكبير ومكانته الراسخة في المشهد الفني.
يُذكر أن هذا التكريم يأتي بعد منح الرويشد جائزة "إنجاز مدى الحياة" خلال حفل "Joy Awards 2025" الذي أُقيم في الرياض، تقديرًا لمسيرته الفنية وتأثيره في الأغنية الخليجية.
العربية
-
أخبار متعلقة
-
الإنتهاء من تصوير مسلسل المسحراتي
-
أنباء عن اصابة عبدالمجيد عبدالله بالسرطان ونقله للعلاج بأمريكا
-
الممثل الأميركي جيري ساينفيلد: لا أهتم بفلسطين
-
ماجد المهندس يحيي "ليلة الأسفار" في يوم التأسيس بعد تعرض عبدالمجيد عبدالله لوعكة صحية
-
مواعيد عرض برنامج رامز إيلون مصر في رمضان والقنوات الناقلة
-
فنان تركي شهير يتعرض لنوبة قلبية
-
فيلم الدشاش يتصدر قائمة شباك تذاكر السينما
-
فنان مصري شهير يتعرض لحادث سير مروع - صورة