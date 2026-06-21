في يوم الأب.. أفلام خلدت صورة الأب بين القوة والضعف والحب

الوكيل الإخباري- في 21 يونيو من كل عام، يحتفل العالم بيوم الأب، وهي مناسبة تسلط الضوء على واحدة من أكثر العلاقات الإنسانية تأثيراً وعمقاً.

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وقد تناولت السينما مفهوم الأبوة بأشكال متعددة، من التضحية والحب إلى الفشل والندم والمسؤولية.



وعلى عكس المناسبات المرتبطة بنوع سينمائي محدد، تتنوع أفلام يوم الأب بين الدراما والكوميديا والأكشن والوثائقيات، مقدمة نماذج مختلفة للآباء وعلاقاتهم بأبنائهم.



ومن أبرز هذه الأعمال: «السعي وراء السعادة»، و«بين النجوم»، و«بعد الشمس»، و«العرّاب»، و«قتل طائر محاكي»، و«مأخوذ»، و«كرامر ضد كرامر»، و«المخلب الحديدي»، إضافة إلى أفلام كوميدية شهيرة مثل «السيدة داوتفاير» و«الأب الكبير».



وتبقى أفلام الأبوة من أكثر الأعمال تأثيراً لدى الجمهور، لأنها تقدم الآباء كأشخاص حقيقيين بكل ما يحملونه من قوة وضعف وحب وأخطاء، ما يجعلها قادرة على ملامسة المشاهدين عبر الأجيال.

The Pursuit of Happiness - 2006

Moonlight - 2016

The Godfather - 1972