في يوم الأب.. أفلام خلدت صورة الأب بين القوة والضعف والحب

وعلى عكس المناسبات المرتبطة بنوع سينمائي محدد، تتنوع أفلام يوم الأب بين الدراما والكوميديا والأكشن والوثائقيات، مقدمة نماذج مختلفة للآباء وعلاقاتهم بأبنائهم.
ومن أبرز هذه الأعمال: «السعي وراء السعادة»، و«بين النجوم»، و«بعد الشمس»، و«العرّاب»، و«قتل طائر محاكي»، و«مأخوذ»، و«كرامر ضد كرامر»، و«المخلب الحديدي»، إضافة إلى أفلام كوميدية شهيرة مثل «السيدة داوتفاير» و«الأب الكبير».
وتبقى أفلام الأبوة من أكثر الأعمال تأثيراً لدى الجمهور، لأنها تقدم الآباء كأشخاص حقيقيين بكل ما يحملونه من قوة وضعف وحب وأخطاء، ما يجعلها قادرة على ملامسة المشاهدين عبر الأجيال.
Moonlight - 2016
The Godfather - 1972
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