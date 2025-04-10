قائمة أجور نجوم دراما رمضان 2025 تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الوكيل الإخباري- أثار تسريب قائمة أجور نجوم مسلسلات رمضان 2025 جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، رغم مرور أسابيع على انتهاء الموسم. وتصدر النجم السوري تيم حسن القائمة، حيث قيل إنه تقاضى مليون دولار عن بطولته في مسلسل تحت سابع أرض.

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وجاء في المركز الثاني أحمد السقا بأجر بلغ 802 ألف دولار عن العتاولة 2، ثم غادة عبد الرازق بـ800 ألف دولار عن شباب امرأة، تلاهم أحمد مكي بـ790 ألف دولار عن الغاوي، وأحمد العوضي بـ605 آلاف دولار عن فهد البطل، وياسر جلال بـ600 ألف دولار عن جودر 2.



التسريب أثار الكثير من التساؤلات حول مصداقية الأرقام، في ظل غياب أي تعليق رسمي من الفنانين أو شركات الإنتاج.