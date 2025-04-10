قائمة أجور نجوم دراما رمضان 2025 تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وجاء في المركز الثاني أحمد السقا بأجر بلغ 802 ألف دولار عن العتاولة 2، ثم غادة عبد الرازق بـ800 ألف دولار عن شباب امرأة، تلاهم أحمد مكي بـ790 ألف دولار عن الغاوي، وأحمد العوضي بـ605 آلاف دولار عن فهد البطل، وياسر جلال بـ600 ألف دولار عن جودر 2.
التسريب أثار الكثير من التساؤلات حول مصداقية الأرقام، في ظل غياب أي تعليق رسمي من الفنانين أو شركات الإنتاج.
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