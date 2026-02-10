الثلاثاء 2026-02-10 11:47 ص

قبل أيام من عرضه في شهر رمضان.. مفاجأة في مسلسل "مولانا"!

قبل أيام من عرضه في شهر رمضان.. مفاجأة في مسلسل "مولانا"!
مسلسل "مولانا"
 
الثلاثاء، 10-02-2026 10:47 ص
الوكيل الإخباري-   في مفاجأة غير متوقعة تتعلق بمسلسل "مولانا" الذي سيُعرض خلال شهر رمضان المبارك، حيث تشارك النجمة السورية منى واصف في غناء شارة العمل. اضافة اعلان



وأعلن كل من المخرج سامر البرقاوي والنجم تيم حسن عن هذه المفاجأة من خلال صفحاتهما على إنستغرام، حيث نشر مخرج المسلسل صورة واصف مع عبارة "غناء الشارة منى واصف"، وأرفقها برسالة معايدة خاصة كتب فيها: "بعيد ميلادك هديتينا قبل ما نهديكي.. يطول بعمرك سنديانتنا".
 
من جهته، أعاد تيم حسن نشر الصورة، في إطار الترويج للعمل الجديد.

ويشارك في العمل الى جانب تيم حسن مجموعة من نجوم سوريا من بينهم نور علي، نانسي خوري وفارس الحلو، علاء الزعبي، هيما إسماعيل، غيث رمضان، إليانا سعد، وغيرهم من النجوم، وهو قصة لبنى حداد، ومن تأليف كفاح زيني وباسل الفاعور ويوسف م شرقاوي، وإخراج سامر البرقاوي، وإنتاج "شركة الصبّاح للإنتاج الفني".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

اقتراح نيابي لتعديل التعرفة الكهربائية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين

شؤون برلمانية اقتراح نيابي لتعديل التعرفة الكهربائية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين

تعبيرية

طب وصحة وداعاً للضغط المرتفع.. 6 خطوات قد تغنيك عن زيارة الطبيب

رابط خطير بين السمنة والعدوى.. هذا ما كشفته الدراسات

طب وصحة رابط خطير بين السمنة والعدوى.. هذا ما كشفته الدراسات

ا

أخبار محلية الأردن يحقق تقدما على مؤشر مدركات الفساد 2025

عبد.. لاي ساعه اضل شابكة اليوم

تكنولوجيا وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"

الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا غدا بشأن القرارات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

عربي ودولي الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا غدا بشأن القرارات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

ب

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين "الحسين للسرطان" والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي

واتسآب

تكنولوجيا تنبيه هام إلى مستخدمي "واتسآب"!



 






الأكثر مشاهدة