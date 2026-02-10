قبل أيام من عرضه في شهر رمضان.. مفاجأة في مسلسل "مولانا"!

10:47 ص

الوكيل الإخباري- في مفاجأة غير متوقعة تتعلق بمسلسل "مولانا" الذي سيُعرض خلال شهر رمضان المبارك، حيث تشارك النجمة السورية منى واصف في غناء شارة العمل.







وأعلن كل من المخرج سامر البرقاوي والنجم تيم حسن عن هذه المفاجأة من خلال صفحاتهما على إنستغرام، حيث نشر مخرج المسلسل صورة واصف مع عبارة "غناء الشارة منى واصف"، وأرفقها برسالة معايدة خاصة كتب فيها: "بعيد ميلادك هديتينا قبل ما نهديكي.. يطول بعمرك سنديانتنا".



من جهته، أعاد تيم حسن نشر الصورة، في إطار الترويج للعمل الجديد.



ويشارك في العمل الى جانب تيم حسن مجموعة من نجوم سوريا من بينهم نور علي، نانسي خوري وفارس الحلو، علاء الزعبي، هيما إسماعيل، غيث رمضان، إليانا سعد، وغيرهم من النجوم، وهو قصة لبنى حداد، ومن تأليف كفاح زيني وباسل الفاعور ويوسف م شرقاوي، وإخراج سامر البرقاوي، وإنتاج "شركة الصبّاح للإنتاج الفني".





