قبل الفطور أم بعده؟.. ما التوقيت الصحي لتنظيف الأسنان؟

الأربعاء، 06-05-2026 12:38 م

الوكيل الإخباري-   أثارت طبيبة أسنان جدلا واسعا حول التوقيت الأفضل لتنظيف الأسنان، محذّرة من أن الطريقة الخاطئة قد تسبب أضرارا دائمة لمينا الأسنان.

وتوضح الدكتورة ديبا تشوبرا أن تنظيف الأسنان قبل الفطور هو الخيار الأفضل صحيا، خلافا لما يعتقده كثيرون ممن يفضلون تنظيفها بعد تناول الطعام.

وقالت: "يساعد تنظيف الأسنان قبل الفطور على إزالة البلاك والبكتيريا المتراكمة خلال الليل، كما يشكّل طبقة واقية من الفلورايد على الأسنان قبل التعرض للطعام".

ويأتي هذا الرأي مخالفا لما هو شائع بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين يرون أن تنظيف الأسنان بعد الفطور أكثر منطقية.

وقال أحد مستخدمي تطبيق "تيك توك": "أتناول الفطور ثم أنظف أسناني، هذا يبدو أكثر منطقية".

 
 


