قبيل ايام من بدء عرضه.. مروان خوري يطلق شارة مسلسل نادين نسيب نجيم وظافر العابدين

10:07 ص

الوكيل الإخباري- أصدر الفنان مروان خوري أغنية رومنسية جديدة بعنوان "ممكن"، وهي الشارة الرسمية لمسلسل "ممكن" المنتظر عرضه خلال عام 2026. اضافة اعلان





وحملت الأغنية توقيع مروان خوري من حيث الكلمات والألحان، بينما تولّى داني خوري التوزيع الموسيقي والميكساج.



المسلسل يجمع للمرة الأولى نادين نسيب نجيم وظافر العابدين في بطولة مشتركة ضمن قصة تنتمي إلى الدراما النفسية الرومانسية.









