قرار حاسم من ورثة عبد الحليم حافظ

ودعت الأسرة منظمي الحفلات والمنتجين داخل مصر وخارجها إلى الحصول على موافقة كتابية صريحة من الورثة قبل استغلال اسم الفنان أو صورته.
وجاء التحذير بعد إعلان أسرة عبد الحليم حافظ رفضها استخدام اسمه وصورته في الترويج لحفل فني بالمغرب، مؤكدة أنها لم تمنح أي تصريح بهذا الشأن.
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