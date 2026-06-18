قرار حاسم من ورثة عبد الحليم حافظ

الوكيل الإخباري- حذّرت أسرة الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ من استخدام اسمه أو صورته في الحفلات والفعاليات دون موافقة مسبقة من الورثة، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

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ودعت الأسرة منظمي الحفلات والمنتجين داخل مصر وخارجها إلى الحصول على موافقة كتابية صريحة من الورثة قبل استغلال اسم الفنان أو صورته.