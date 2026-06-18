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قرار حاسم من ورثة عبد الحليم حافظ

ثلص
عبد الحليم حافظ
 
الخميس، 18-06-2026 09:28 ص

الوكيل الإخباري-   حذّرت أسرة الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ من استخدام اسمه أو صورته في الحفلات والفعاليات دون موافقة مسبقة من الورثة، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

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ودعت الأسرة منظمي الحفلات والمنتجين داخل مصر وخارجها إلى الحصول على موافقة كتابية صريحة من الورثة قبل استغلال اسم الفنان أو صورته.


وجاء التحذير بعد إعلان أسرة عبد الحليم حافظ رفضها استخدام اسمه وصورته في الترويج لحفل فني بالمغرب، مؤكدة أنها لم تمنح أي تصريح بهذا الشأن.

 
 


gnews

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