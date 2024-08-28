قرار صادم يؤجل عودة منة شلبي السينمائية بعد غياب 3 سنوات

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "الهوى سلطان"، للنجمين المصريين منة شلبي وأحمد داود، تأجيل طرحه في دور السينما المصرية، والذي كان مقرراً عرضه نهاية الشهر الجاري.

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ويُشكل الفيلم عودة منة شلبي للسينما مجدداً بعد غياب 3 أعوام، منذ مشاركتها في فيلم "الجريمة" مع أحمد عز عام 2021.



وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الرومانسية الكوميدية، حيث يعكس العلاقات والحب بين الأصدقاء.

وتجسد منة شخصية فتاة تدعى "سارة" تعمل في جهة حكومية وتربطها علاقة صداقة قوية بأحمد داود، الذي يجسد دور مهندس يدعى "علي"، حيث ترعرعا وكبرا معاً، إلا أن والدة أحمد، التي تجسد دورها سوسن بدر، تعارض الحب بينهما، فتتوالى الأحداث في قالب اجتماعي رومانسي كوميدي.



ولم تحدد الشركة المنتجة للفيلم "Sea-Cinema" موعداً جديداً لطرحه في دور السينما، مشيرة إلى أن العمل سيتم تأجيل طرحه لعدة أسابيع.



ويمثل الفيلم العمل السينمائي الثاني الذي يجمع منة شلبي وأحمد داود بعد مشاركتهما معاً في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".



ويشارك منة وأحمد كل من أحمد خالد صالح وسوسن بدر وجيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.



وشهد الفيلم عدة تغييرات في اسمه، حيث كان العنوان المبدئي "قاعة الأوركيد"، ثم تغير إلى "سارة وعلي"، ليستقر أخيراً على اسم "الهوى سلطان".



وأجلت منة عدداً من مسلسلاتها التي تعاقدت عليها خلال الفترة الماضية، نظراً لانشغالها في تصوير الأعمال الجديدة، وهي "سيدتي العويلة"، و"هدوء القتلة"، بجانب تعاقدها على الجزء الثاني من فيلم "هيبتا".