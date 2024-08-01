 
الخميس 2024-08-01 02:50 م
 
 

قرار من النيابة بحق المخرج محمد سامي

المخرج محمد سامي
المخرج محمد سامي




 

الخميس، 01-08-2024 01:58 م

 الوكيل الإخباري - أقرت نيابة الشيخ زايد إخلاء سبيل المخرج محمد سامي بكفالة مالية 5 آلاف جنيه، عقب التحقيق معه على خلفية اتهامه بالاعتداء ضرباً على مدير مركز صيانة سيارات.

واستمعت النيابة لأقوال مدير مركز صيانة السيارات باعتباره مجنياً عليه، حيث اتهم المخرج محمد سامي بالتعدي عليه بالضرب وإحداث عدة إصابات به، وقدم تقريراً طبياً يفيد ما لحق به من إصابات، وقررت النيابة إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.

 

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