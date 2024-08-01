قرار من النيابة بحق المخرج محمد سامي

واستمعت النيابة لأقوال مدير مركز صيانة السيارات باعتباره مجنياً عليه، حيث اتهم المخرج محمد سامي بالتعدي عليه بالضرب وإحداث عدة إصابات به، وقدم تقريراً طبياً يفيد ما لحق به من إصابات، وقررت النيابة إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.
-
أخبار متعلقة
-
أحمد سعد يطرح أغنية 'سعودي وأسمر' - فيديو
-
جينيفر لوبيز وبن أفليك يوقعان أوراق الطلاق
-
فيديو- الشيف الغزاوي أبو جوليا يفتتح مطعمه في عمان
-
سر صدام عادل إمام مع أسامة أنور عكاشة بسبب 'أرابيسك'
-
بعد قصة حب .. زفاف بشرى على نجل الفنان محمود حميدة
-
كنت قريبة من الموت..عايدة رياض تعلن عن شفائها من هذا المرض
-
رغم إلغاء الحفلات.. محمد رمضان يصر على إحياء حفل في بيروت
-
الهيئة الملكية لشؤون القدس تعرض فيلما وثائقيا عن الوصاية الهاشمية في مهرجان جرش 38