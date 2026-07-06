قصة حياة محمد علي كلاي في مسلسل جديد من Prime Video - فيديو

ويتألف المسلسل من 8 حلقات، وسيُعرض في أكثر من 240 دولة وإقليماً، مستعرضاً أبرز محطات حياة محمد علي داخل الحلبة وخارجها، خصوصاً بداياته حين كان يُعرف باسم كاسيوس كلاي.
وكشفت المنصة عن إعلان تشويقي أولي للعمل، بمشاركة طاقم من النجوم، فيما يسلّط المسلسل الضوء على التحول الإنساني والرياضي في مسيرة أحد أبرز رموز الملاكمة في التاريخ.
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