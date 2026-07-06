قصة حياة محمد علي كلاي في مسلسل جديد من Prime Video - فيديو

الوكيل الإخباري- تم تحديد موعد العرض الرسمي لمسلسل The Greatest الذي يتناول السيرة الذاتية لأسطورة الملاكمة محمد علي كلاي، حيث أعلنت منصة برايم فيديو أن العمل سيُعرض يوم الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني، ضمن فعاليات مهرجان ESSENCE للثقافة.



ويتألف المسلسل من 8 حلقات، وسيُعرض في أكثر من 240 دولة وإقليماً، مستعرضاً أبرز محطات حياة محمد علي داخل الحلبة وخارجها، خصوصاً بداياته حين كان يُعرف باسم كاسيوس كلاي.



وكشفت المنصة عن إعلان تشويقي أولي للعمل، بمشاركة طاقم من النجوم، فيما يسلّط المسلسل الضوء على التحول الإنساني والرياضي في مسيرة أحد أبرز رموز الملاكمة في التاريخ.

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