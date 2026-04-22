قصي خولي غلبته الدموع بسبب سؤال

06:48 ص

الوكيل الإخباري- نشرت منصة "شاشا" الإعلان الترويجي للحلقة الأولى من بودكاست "قصتي" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني محمد قيس حيث يستضيف فيها النجم السوري قصي خولي. اضافة اعلان





وظهر خولي في الإعلان متأثراً للغاية بعد سؤال طرحه قيس عليه قائلاً: اليوم هل أنت وحيد؟ ليجيب قصي: طبعاً، ثم غالبته الدموع، مستغرباً من نفسه بالقول "ليش هيك".



وسينطلق البرنامج غدا الأربعاء 22 نيسان الجاري.



وكان الإعلامي محمد قيس غادر قناة ومنصة "المشهد" لينضم إلى منصة "شاشا".









