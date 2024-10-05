قصي خولي يخوض تجربة الأعمال المعربة للمرة الأولى

الوكيل الإخباري- انضم الفنان قصي خولي إلى قائمة نجوم الدراما السورية المشاركين في الأعمال التركية المعربة، من خلال مسلسل "يوم كتابة قدري" المعروف أيضًا باسم "لعبة القدر"، وتشاركه البطولة مواطنته ديمة قندلفت.

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ومن المتوقع أن تمتد أحداث النسخة العربية إلى 45 حلقة، بدلاً من 90 في الأصل التركي، خاصةً أن هذا العمل هو أولى تجارب قصي خولي في الدراما المعربة، فيما تقوم ديمة بتجربتها الثانية بعد نجاح كبير حققته في هذا المجال من خلال المسلسل التركي المعرب "ستيليتو"، بالتعاون مع كاريس بشار وقيس شيخ نجيب.



وتدور أحداث المسلسل التركي حول مشكلة "كهرمان" (الذي جسده أوزجان دينيز) ابن أسرة "يورخان"، وزوجته "ديفني" (التي جسدتها بيغوم كوتوك يسار أوغلو) في عدم الإنجاب مع ضغط العائلة عليهما بهذا الشأن، والطريقة التي تتبعها الزوجة للحصول على طفل وريث للأسرة، في إطار درامي.