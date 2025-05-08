قضية اتهام جديدة لحسين الجسمي في مصر

وطالب بهاء الدين بتعويض مالي قدره 100 ألف جنيه مصري، إلى جانب إيقاف بث الأغنية ونشر اعتذار رسمي يُبرز أصحاب العمل الأصلي، مؤكدًا أن ما حدث يمثل انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية وفق القانون المصري رقم 82 لسنة 2002.
يُذكر أن لحن "تعالي" قدّم في أوائل التسعينيات بصوت هشام عباس وعالية صالح، وحقق نجاحًا كبيرًا آنذاك.
حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من الجسمي أو فريقه القانوني، وسط ترقّب لقرارات المحكمة بشأن القضية.
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