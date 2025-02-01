 
السبت 2025-02-01 01:38 م
 

'قلبي ومفتاحه' لمي عز الدين في رمضان 2025

g
مي عز الدين
السبت، 01-02-2025 12:34 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن طرح البوسترات الرسمية لمسلسل "قلبي ومفتاحه" للفنانة مي عز الدين، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل. يعد هذا المسلسل من أبرز الأعمال المنتظرة لهذا العام.

اضافة اعلان


المسلسل المكون من 15 حلقة يضم كوكبة من النجوم على رأسهم آسر ياسين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، ميس حمدان، سما إبراهيم، وسارة عبد الرحمن، وهو من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن.


يُعد مسلسل "قلبي ومفتاحه" أول عودة لمي عز الدين للعمل الفني بعد فترة صعبة مرت بها، حيث فقدت والدتها في نوفمبر الماضي، مما أثر على حالتها النفسية بشكل كبير. وكانت مي عز الدين قد عانت لفترة من مشاكل صحية في الكلى، إلا أن وفاة والدتها دخلت بها في حالة نفسية صعبة، ما جعلها تؤجل عودتها للفن. لكن بعد هذه الفترة من التأثر والحزن، قررت العودة إلى الشاشة من خلال هذا العمل.


من جهة أخرى، قدّمَت مي عز الدين خلال الأشهر الماضية مسرحية "قلبي وأشباحه" في موسم الرياض، بالتعاون مع الفنان عمرو يوسف وسليمان عيد وغيرهم، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور بفضل تقديمها لمزيج من الكوميديا والرعب.


يترقب الجمهور مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي سيشكل عودة قوية لمي عز الدين إلى الدراما الرمضانية بعد غياب طويل.

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

المنطقة الحرة السورية الأردنية

أخبار محلية الرفاعي: 750 مستثمراً يقدمون طلبات لاستئجار مقاطع بالمنطقة الحرة السورية الأردنية

عبيد الله المعايطة

أخبار محلية مدير الأمن العام يستقبل كتلة عزم النيابية

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية النزاهة" تبدأ سلسلة برامج تدريبية لممثلي الرقابة الداخلية بالقطاع العام

ر

فن ومشاهير تأجيل دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي بعد مطالبتها بتعويض مالي ضخم

الفائزين بالجوائز الكبرى

أخبار محلية جهد يعلن أسماء الفائزين بمسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية 2024

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية يلتقي المديرة العامة لمنظمة الهجرة الدولية في معبر حدود جابر

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية

أخبار محلية المواصفات: 2350 جولة على الأسواق والمصانع وإتلاف 58 ألف منتج مخالف

وزارة الصحة

أخبار محلية وزير الصحة يفتتح قسم العلاج الطبيعي والتأهيل بمستشفى أبي عبيدة



 




الأكثر مشاهدة