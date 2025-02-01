'قلبي ومفتاحه' لمي عز الدين في رمضان 2025

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن طرح البوسترات الرسمية لمسلسل "قلبي ومفتاحه" للفنانة مي عز الدين، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل. يعد هذا المسلسل من أبرز الأعمال المنتظرة لهذا العام.

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المسلسل المكون من 15 حلقة يضم كوكبة من النجوم على رأسهم آسر ياسين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، ميس حمدان، سما إبراهيم، وسارة عبد الرحمن، وهو من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن.



يُعد مسلسل "قلبي ومفتاحه" أول عودة لمي عز الدين للعمل الفني بعد فترة صعبة مرت بها، حيث فقدت والدتها في نوفمبر الماضي، مما أثر على حالتها النفسية بشكل كبير. وكانت مي عز الدين قد عانت لفترة من مشاكل صحية في الكلى، إلا أن وفاة والدتها دخلت بها في حالة نفسية صعبة، ما جعلها تؤجل عودتها للفن. لكن بعد هذه الفترة من التأثر والحزن، قررت العودة إلى الشاشة من خلال هذا العمل.



من جهة أخرى، قدّمَت مي عز الدين خلال الأشهر الماضية مسرحية "قلبي وأشباحه" في موسم الرياض، بالتعاون مع الفنان عمرو يوسف وسليمان عيد وغيرهم، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور بفضل تقديمها لمزيج من الكوميديا والرعب.



يترقب الجمهور مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي سيشكل عودة قوية لمي عز الدين إلى الدراما الرمضانية بعد غياب طويل.