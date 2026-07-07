الثلاثاء 2026-07-07 12:21 م

"قلوبنا معكم".. شيريهان توجه رسالة مؤثرة لمنتخب مصر قبل مواجهة الأرجنتين - صورة

يثب
شريهان
 
الثلاثاء، 07-07-2026 10:17 ص

الوكيل الإخباري-   وجّهت الفنانة شيريهان رسالة دعم لمنتخب مصر قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين ضمن دور الـ16 من كأس العالم 2026.

ونشرت شيريهان عبر حسابها على منصة "X" صورة للاعبي المنتخب، وكتبت: ربنا معاكوا وقلوبنا جميعاً معاكوا.. نصلي وندعوا ونفتخر بكم.. بالتوفيق إن شاء الله.

ويلتقي المنتخبان مساء اليوم على ملعب Mercedes-Benz Stadium في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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