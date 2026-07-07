"قلوبنا معكم".. شيريهان توجه رسالة مؤثرة لمنتخب مصر قبل مواجهة الأرجنتين - صورة

ونشرت شيريهان عبر حسابها على منصة "X" صورة للاعبي المنتخب، وكتبت: ربنا معاكوا وقلوبنا جميعاً معاكوا.. نصلي وندعوا ونفتخر بكم.. بالتوفيق إن شاء الله.
ويلتقي المنتخبان مساء اليوم على ملعب Mercedes-Benz Stadium في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
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