قميص عمرو دياب يُثير الجدل.. هذا سعره!

وظهر دياب في الإعلان مرتديًا قميصًا أبيض اللون يحمل طبعة سيارة على الجهة اليسرى العليا، من توقيع علامة Off-White العالمية، ويبلغ سعره نحو 750 دولارًا، أي ما يعادل حوالي 37 ألف جنيه مصري، وفقًا للموقع الرسمي للعلامة التجارية.
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