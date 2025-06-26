قُنبلة موسم رمضان 2026..ظافر العابدين يعلن عن أول تعاون مع نادين نجيم

ورغم رفضه الكشف عن تفاصيل العمل، قال ظافر خلال تصريحات إعلامية: "من غير سبويلر صعيب... لكن متشوق جداً، والتجربة مختلفة"، مشيدًا بنادين قائلاً: "أتابع شغلها من زمان، وهي إنسانة رائعة".
وأكد أن المسلسل سيكون جاهزًا للعرض في الموسم الرمضاني المقبل، واعدًا الجمهور بمفاجآت مميزة في هذا التعاون المنتظر.
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