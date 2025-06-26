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قُنبلة موسم رمضان 2026..ظافر العابدين يعلن عن أول تعاون مع نادين نجيم

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ظافر العابدين
 
الخميس، 26-06-2025 09:32 ص

الوكيل الإخباري-  عبّر النجم التونسي ظافر العابدين عن سعادته بأول تعاون يجمعه مع الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، في مسلسل جديد من المقرر عرضه في رمضان 2026.

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ورغم رفضه الكشف عن تفاصيل العمل، قال ظافر خلال تصريحات إعلامية: "من غير سبويلر صعيب... لكن متشوق جداً، والتجربة مختلفة"، مشيدًا بنادين قائلاً: "أتابع شغلها من زمان، وهي إنسانة رائعة".


وأكد أن المسلسل سيكون جاهزًا للعرض في الموسم الرمضاني المقبل، واعدًا الجمهور بمفاجآت مميزة في هذا التعاون المنتظر.

 

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