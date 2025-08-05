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كاتي بيري توقف حفلها لإنقاذ طفلة سقطت على المسرح - فيديو

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كاتي بيري
 
الثلاثاء، 05-08-2025 02:22 م

الوكيل الإخباري-   في لفتة إنسانية مؤثرة، أوقفت النجمة العالمية كاتي بيري حفلها الغنائي في مدينة ديترويت الأميركية، بعد أن سقطت طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا مغشيًا عليها على خشبة المسرح، أثناء مشاركتها في إحدى فقرات العرض ضمن جولتها الموسيقية "Lifetimes Tour".

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وكانت بيري قد دعت الطفلة "ماكنّا" وطفلة أخرى للصعود إلى المسرح، إلا أن "ماكنّا" فقدت توازنها فجأة وسقطت، ما دفع كاتي إلى التوقف فورًا والانحناء لمساعدتها، مطالبة فريقها الطبي بالتدخل السريع، وتم إطفاء الأنوار جزئيًا لتوفير الخصوصية.


وأكدت بيري لاحقًا للجمهور أن الطفلة لم تُصب في رأسها وتم نقلها لتلقي العلاج، مشيدةً بشجاعة الأطفال على المسرح، ومؤكدة أن الضغط النفسي قد يكون كبيرًا حتى على الكبار.


وخلال فقرة لاحقة، طمأنت بيري الحضور قائلة: "ماكنّا بخير وتتحسن"، وسط تصفيق حار من الجمهور.

 

 

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