كادت تحترق داخل سيارتها.. نجاة فنانة مصرية من حادث خطير

وكتبت نهال عنبر عبر حسابها على "فيسبوك": "الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، العربية كانت هتولع بيا أمس على طريق الساحل"، مؤكدة أنها توقفت فوراً قبل اشتعال السيارة بالكامل.
وأضافت: "ربنا سترها معايا"، مشيرة إلى نجاتها من الحادث دون إصابات.
وتُعد نهال عنبر من الوجوه المعروفة في الدراما المصرية، وشاركت في أعمال بارزة، منها: "سوق العصر"، و"العصيان"، و"يتربى في عزو".
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