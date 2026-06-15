كادت تحترق داخل سيارتها.. نجاة فنانة مصرية من حادث خطير

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر عن تعرضها لحادث كاد أن يتحول إلى كارثة، بعدما اشتعلت سيارتها أثناء سيرها على طريق الساحل.

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وكتبت نهال عنبر عبر حسابها على "فيسبوك": "الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، العربية كانت هتولع بيا أمس على طريق الساحل"، مؤكدة أنها توقفت فوراً قبل اشتعال السيارة بالكامل.



وأضافت: "ربنا سترها معايا"، مشيرة إلى نجاتها من الحادث دون إصابات.