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كادت تحترق داخل سيارتها.. نجاة فنانة مصرية من حادث خطير

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نهال عنبر
 
الإثنين، 15-06-2026 10:56 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر عن تعرضها لحادث كاد أن يتحول إلى كارثة، بعدما اشتعلت سيارتها أثناء سيرها على طريق الساحل.

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وكتبت نهال عنبر عبر حسابها على "فيسبوك": "الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، العربية كانت هتولع بيا أمس على طريق الساحل"، مؤكدة أنها توقفت فوراً قبل اشتعال السيارة بالكامل.


وأضافت: "ربنا سترها معايا"، مشيرة إلى نجاتها من الحادث دون إصابات.


وتُعد نهال عنبر من الوجوه المعروفة في الدراما المصرية، وشاركت في أعمال بارزة، منها: "سوق العصر"، و"العصيان"، و"يتربى في عزو".

 

 
 


gnews

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