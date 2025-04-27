كارثة أدت لإصابة العشرات في حفل تامر حسني.. هذا ما سقط على الجمهور- صورة

الـ"ستاند"، الذي بلغ طوله 40 مترًا وارتفاعه 4 أمتار، سقط فجأة أثناء تجمّع الحضور، مما استدعى تدخلًا عاجلًا من فرق الإسعاف والأمن. وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات وفتحت محضرًا رسميًا بالواقعة.
وتداول شهود عيان عبر مواقع التواصل تفاصيل الحادث، إذ وصفت إحدى الحاضرات ما حدث بـ"الكارثة"، مشيرة إلى أنها كانت من بين المصابين.
ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد أسباب الحادث ومحاسبة المسؤولين عن التقصير في إجراءات السلامة.
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