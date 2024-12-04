كارمن سليمان تشعل السوشيال ميديا بإعلان مفاجئ- صور

وشاركت سليمان متابعيها فرحتها بقدوم مولودها الثاني، عبر حساباتها على السوشيال ميديا، من خلال جلسة تصوير خاصة، برفقة زوجها الملحن والموزع الموسيقي مصطفى جاد، وارتدت فيها فستاناً باللون الأبيض.
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