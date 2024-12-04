كارمن سليمان تشعل السوشيال ميديا بإعلان مفاجئ- صور

الوكيل الإخباري- فاجأت المطربة المصرية كارمن سليمان جمهورها عبر نشر مجموعة من الصور، لتتصدر الترند عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وشاركت سليمان متابعيها فرحتها بقدوم مولودها الثاني، عبر حساباتها على السوشيال ميديا، من خلال جلسة تصوير خاصة، برفقة زوجها الملحن والموزع الموسيقي مصطفى جاد، وارتدت فيها فستاناً باللون الأبيض.

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وعلّقت كارمن سليمان على الصور بجملة: "الحمد لله عائلتنا تكبر"، وسط تفاعل واسع من جمهورها والعديد من النجمات في الوسط الفني والمشاهير، الذين قدموا لها التهاني، وتمنّوا لها الصحة والسلامة لها، ولمولودها القادم.

ومن بين النجمات والإعلاميات اللاتي قدمن لها التهاني، أيتن عامر، وزينة عماد، وجميلة عوض، وماريتا الحلاني، وبلقيس، وريهام أيمن، وليلى زاهر، وسارة دندراوي، وبوسي شلبي، وغيرهم.













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