كارولينا دي أوليفيرا تخضع لجراحة ناجحة وتطمئن جمهورها

وقالت دي أوليفيرا في رسالة مؤثرة إن الطبيب ليس مجرد جراح عظام، بل رافقها في رحلة علاج استمرت ثماني سنوات بدأت مع معاناتها من الألم وانتهت بتعافيها.
كما وجهت شكرها للطاقم الطبي الذي ساعدها خلال رحلة علاجها.
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