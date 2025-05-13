كارول سماحة تغني وتؤدي على المسرح رغم وفاة زوجها (فيديو)

الوكيل الإخباري- بعد أسبوع فقط من وفاة زوجها المنتج المصري الدكتور وليد مصطفى، قدمت الفنانة كارول سماحة العرض الأول من مسرحيتها الغنائية "كلو مسموح" في لبنان مساء الإثنين.

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وفي تصريح مؤثر، قالت كارول: "أنا ملخبطة، بس التركيز عندي إنو هو صار ملاك محاوطني بكل مكان بالمسرح". وأكدت أن زوجها أوصاها قبل وفاته بمتابعة العمل مهما حصل، لأنه كان يعلم مدى شغفها بالفن والمسرح.



وأضافت أن الفنان يدفع ضريبة مهنتِه حين يضطر إلى الصعود على المسرح رغم الألم، معتبرة أن المسرح شكل من أشكال الشفاء.

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