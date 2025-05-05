كارول سماحة تنهار في جنازة زوجها وليد مصطفى - فيديو

وشهدت مراسم الجنازة حضور عدد من الشخصيات العامة والفنية، أبرزهم السيناريست د. مدحت العدل، وسط أجواء حزينة سادها الصمت تأثرًا برحيل شخصية إعلامية بارزة عُرفت بأخلاقها الرفيعة.
وقد أعلنت أسرة الراحل أن العزاء سيُقام مساء الإثنين المقبل، بمسجد الشرطة عقب صلاة المغرب.
طوال سنوات مرضه، بقيت كارول سماحة إلى جانب زوجها، مكرّسة حياتها له ولطفلتهما، ومُبعدة تفاصيل حالته الصحية عن الإعلام، متمسكة بالصمت والخصوصية حتى النهاية.
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