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كارول سماحة تنهار في جنازة زوجها وليد مصطفى - فيديو

يبلا
كارول سماحة
 
الإثنين، 05-05-2025 02:22 م

الوكيل الإخباري-   في أجواء من الحزن والخشوع، وصلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صباح اليوم إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد في حالة انهيار شديد، لتودّع زوجها المنتج والإعلامي وليد مصطفى، الذي رحل عن عمر ناهز 53 عامًا بعد صراع طويل مع المرض بدأ منذ عام 2018.

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وشهدت مراسم الجنازة حضور عدد من الشخصيات العامة والفنية، أبرزهم السيناريست د. مدحت العدل، وسط أجواء حزينة سادها الصمت تأثرًا برحيل شخصية إعلامية بارزة عُرفت بأخلاقها الرفيعة.


وقد أعلنت أسرة الراحل أن العزاء سيُقام مساء الإثنين المقبل، بمسجد الشرطة عقب صلاة المغرب.
طوال سنوات مرضه، بقيت كارول سماحة إلى جانب زوجها، مكرّسة حياتها له ولطفلتهما، ومُبعدة تفاصيل حالته الصحية عن الإعلام، متمسكة بالصمت والخصوصية حتى النهاية.

 

 

 

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