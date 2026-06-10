كاظم الساهر يروي قصة إنقاذ والدته لوالده بعد اعتراضها لموكب الرئيس العراقي

وتطرّق الساهر إلى محطات مؤثرة من طفولته، وقال خلال حلوله ضيفًا في برنامج "ABtalks": "لما صدر حكم الإعدام ضد والدي ظلم، في يومٍ ما كانت أمي حاملةً أخي الأكبر، ووقفت أمام موكب ملك العراق، واستمع الملك لشكواها، وقالت إن زوجي مظلوم وصدر حكم إعدام ضده وهو لم يفعل شيئًا، وفعلاً في اليوم التالي أصدر الملك قرار الإعفاء وإلغاء حكم الإعدام".
لبنان 24
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