الأربعاء 2026-06-10 10:23 ص

كاظم الساهر يروي قصة إنقاذ والدته لوالده بعد اعتراضها لموكب الرئيس العراقي

الفنان العراقي كاظم الساهر
الفنان العراقي كاظم الساهر
 
الأربعاء، 10-06-2026 08:58 ص
الوكيل الإخباري-   تحدّث الفنان العراقي كاظم الساهر عن صدور حكم بإعدام والده، وأشار إلى أنّ والدته تدخّلت ووقفت أمام ملك العراق، وأخبرته أنّ زوجها "مظلوم".اضافة اعلان


وتطرّق الساهر إلى محطات مؤثرة من طفولته، وقال خلال حلوله ضيفًا في برنامج "ABtalks": "لما صدر حكم الإعدام ضد والدي ظلم، في يومٍ ما كانت أمي حاملةً أخي الأكبر، ووقفت أمام موكب ملك العراق، واستمع الملك لشكواها، وقالت إن زوجي مظلوم وصدر حكم إعدام ضده وهو لم يفعل شيئًا، وفعلاً في اليوم التالي أصدر الملك قرار الإعفاء وإلغاء حكم الإعدام".

لبنان 24 
 
 


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