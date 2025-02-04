كاظم الساهر يشارك صورا جديدة مع نجليه "وسام وعُمر"

وفي تعليق آخر، روي أحد المتابعين تفاصيل لقاءه مع الساهر في الدار البيضاء، حيث التقى بنجليه في نفس الفندق والطابق، وأضاف: "أسعد اللحظات كانت عندما كنا في نفس الفندق ونفس الطابق لثلاثة أيام، ونفس رحلة الطيران معك لمدة 7 ساعات، سعادة تفوق الوصف أتمناها لكل محبيك".
ويذكر أن كاظم الساهر قد طرح ألبومه الجديد "مع الحب" في يونيو 2024، بعد توقف دام 8 أعوام، ويضم 13 أغنية من ألحانه.
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