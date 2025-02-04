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كاظم الساهر يشارك صورا جديدة مع نجليه "وسام وعُمر"

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كاظم الساهر
الثلاثاء، 04-02-2025 01:08 م

الوكيل الإخباري-   نشر الفنان كاظم الساهر مجموعة من الصور بالأبيض والأسود مع نجليه وسام وعُمر عبر حسابه على إنستغرام، وعلق قائلاً: "جلسة تصوير رائعة مع الأعز والأغلى". لاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيه، حيث عبر أحدهم عن إعجابه قائلاً: "أبو وسام الغالي منور الدنيا كلها بحضورك، ربنا يطول بعمرك وتضل حاضنهم العمر كله".

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وفي تعليق آخر، روي أحد المتابعين تفاصيل لقاءه مع الساهر في الدار البيضاء، حيث التقى بنجليه في نفس الفندق والطابق، وأضاف: "أسعد اللحظات كانت عندما كنا في نفس الفندق ونفس الطابق لثلاثة أيام، ونفس رحلة الطيران معك لمدة 7 ساعات، سعادة تفوق الوصف أتمناها لكل محبيك".


ويذكر أن كاظم الساهر قد طرح ألبومه الجديد "مع الحب" في يونيو 2024، بعد توقف دام 8 أعوام، ويضم 13 أغنية من ألحانه.

 

 

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