كاظم الساهر يعلّق على تكريمه في مهرجان قرطاج الدولي

ونشر كاظم الساهر عددًا من الصور التي توثق لحظة تكريمه عبر حسابه الخاص بموقع "إنستغرام"، وعلق عليها بالقول: "بعد أمسية لا تُنسى بين الأحباب في قرطاج، سعدت وتشرّفت بتكريم الوزير منصف بوكثير، الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية في تونس".
وأضاف: "شكرًا للوزير، وشكرًا للسيّد كمال الفرجاني مدير الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي، وكل الحب للجمهور التونسي الحبيب".
وعاد القيصر إلى مهرجان قرطاج بعد غياب دام حوالي 6 سنوات، وقدم من خلاله باقة من أبرز أغانيه القديمة والجديدة، من بينها "الحب المستحيل"، و"بيانو"، و"الليل والشباك"، و"يوم ميلادي"، و"مررت بصدري"، و"هل عندك شك"، و"سيدة عمري الفاضلة"، و"كلك على بعضك حلو".
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