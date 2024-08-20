كاظم الساهر يعلّق على تكريمه في مهرجان قرطاج الدولي

الوكيل الإخباري- أعرب الفنان العراقي كاظم الساهر عن سعادته بتكريمه من وزير الثقافة التونسي منصف بوكثير، الذي منحه شهادة تكريم خلال مشاركته في الدورة الـ58 من مهرجان قرطاج الدولي.

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ونشر كاظم الساهر عددًا من الصور التي توثق لحظة تكريمه عبر حسابه الخاص بموقع "إنستغرام"، وعلق عليها بالقول: "بعد أمسية لا تُنسى بين الأحباب في قرطاج، سعدت وتشرّفت بتكريم الوزير منصف بوكثير، الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية في تونس".



وأضاف: "شكرًا للوزير، وشكرًا للسيّد كمال الفرجاني مدير الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي، وكل الحب للجمهور التونسي الحبيب".



وعاد القيصر إلى مهرجان قرطاج بعد غياب دام حوالي 6 سنوات، وقدم من خلاله باقة من أبرز أغانيه القديمة والجديدة، من بينها "الحب المستحيل"، و"بيانو"، و"الليل والشباك"، و"يوم ميلادي"، و"مررت بصدري"، و"هل عندك شك"، و"سيدة عمري الفاضلة"، و"كلك على بعضك حلو".