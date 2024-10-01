كاظم الساهر يعلن المشاركة في الاحتفالات باليوم الوطني في الإمارات

الوكيل الإخباري- من المقرر أن يحيي كاظم الساهر حفلاً غنائياً في دبي 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

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وفي منشور عبر حسابه على إنستغرام، الإثنين، قال كاظم: "يسعدني أن أكون معكم بدبي في أسبوع الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الإمارات العزيزة، حتى نتشارك فرحة هذا اليوم المجيد. كونوا على الموعد".



في سياق آخر، يستعد كاظم لإحياء حفل في قطر، في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.