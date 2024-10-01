كاظم الساهر يعلن المشاركة في الاحتفالات باليوم الوطني في الإمارات

وفي منشور عبر حسابه على إنستغرام، الإثنين، قال كاظم: "يسعدني أن أكون معكم بدبي في أسبوع الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الإمارات العزيزة، حتى نتشارك فرحة هذا اليوم المجيد. كونوا على الموعد".
في سياق آخر، يستعد كاظم لإحياء حفل في قطر، في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
-
أخبار متعلقة
-
هاني شاكر يؤجل حفلاته في أمريكا
-
تامر حسني يثير حيرة الجمهور برسالة غامضة.. ماذا يقصد؟
-
أول رد من يحيى الفخراني حول مشاركته في رمضان 2025
-
شيرين عبدالوهاب تعتذر لشقيقها وتنهي الخلافات
-
إلغاء حفلات وجوائز.. الحرب تُلقي بظلالها على الفن في لبنان
-
رامي صبري يكشف عن حفله الجديد بُصحبة العسيلي
-
الموسم السابع من برنامج "Arabs Got Talent" ينطلق في هذا الموعد
-
برسالة مؤثرة للأمهات.. كارمن بصيبص تعلن حملها الأول