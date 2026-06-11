كاظم الساهر يكشف لأول مرة تفاصيل زيارته للسيدة فيروز

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الوكيل الإخباري- كشف المطرب والملحن العراقي كاظم الساهر عن تفاصيل لقائه الأول بالفنانة فيروز قبل سنوات، مؤكداً أنه خرج متأثراً من هذا اللقاء بعدما أدرك حجم القيود التي تفرضها الشهرة على حياة الفنانين. اضافة اعلان





وقال الساهر، خلال مقابلة مع بودكاست "ABtalks"، إن محبته الكبيرة لفيروز وإعجابه بأعمالها دفعاه إلى زيارتها، إلا أنه غادر اللقاء بمشاعر حزينة بعدما لمس تأثير الشهرة على الحياة الشخصية للفنان.



وأضاف: "أدركت أن الفنان قد يصبح أسيراً لشهرته ولا يستطيع ممارسة حياته براحة"، مشيراً إلى أنه شعر بأن فيروز لم تعش حياة طبيعية كبقية الناس بسبب مكانتها الفنية الكبيرة.



وتطرق الساهر أيضاً إلى حياته الشخصية، كاشفاً أنه لا يزال يشعر بالذنب تجاه زوجته الراحلة، معتبراً نفسه مسؤولاً عن فشل زواجهما، وهو ما منعه من الارتباط مجدداً.



كما أكد حبه الكبير للعراق، مشدداً على أن بلده حاضر في مختلف أعماله الفنية، سواء في الأغاني أو الألحان التي قدمها على مدار مسيرته.



ويُعد كاظم الساهر من أبرز الفنانين في العالم العربي، إذ اشتهر بتلحين معظم أغانيه واختياره نصوصاً شعرية لكبار الشعراء، وفي مقدمتهم نزار قباني، وتحويلها إلى أعمال غنائية حققت نجاحاً واسعاً.





