كاظم الساهر يكشف لأول مرة تفاصيل زيارته للسيدة فيروز

وقال الساهر، خلال مقابلة مع بودكاست "ABtalks"، إن محبته الكبيرة لفيروز وإعجابه بأعمالها دفعاه إلى زيارتها، إلا أنه غادر اللقاء بمشاعر حزينة بعدما لمس تأثير الشهرة على الحياة الشخصية للفنان.
وأضاف: "أدركت أن الفنان قد يصبح أسيراً لشهرته ولا يستطيع ممارسة حياته براحة"، مشيراً إلى أنه شعر بأن فيروز لم تعش حياة طبيعية كبقية الناس بسبب مكانتها الفنية الكبيرة.
وتطرق الساهر أيضاً إلى حياته الشخصية، كاشفاً أنه لا يزال يشعر بالذنب تجاه زوجته الراحلة، معتبراً نفسه مسؤولاً عن فشل زواجهما، وهو ما منعه من الارتباط مجدداً.
كما أكد حبه الكبير للعراق، مشدداً على أن بلده حاضر في مختلف أعماله الفنية، سواء في الأغاني أو الألحان التي قدمها على مدار مسيرته.
ويُعد كاظم الساهر من أبرز الفنانين في العالم العربي، إذ اشتهر بتلحين معظم أغانيه واختياره نصوصاً شعرية لكبار الشعراء، وفي مقدمتهم نزار قباني، وتحويلها إلى أعمال غنائية حققت نجاحاً واسعاً.
-
أخبار متعلقة
-
إعلامي شهير في المستشفى... تعرّض لأزمة صحيّة مفاجئة
-
صورة تثير الجدل.. هل دخل ماجد المهندس القفص الذهبي؟
-
فنانة شهيرة تعرّضت لوعكة صحية استدعت تدخلا جراحيا
-
دموع سينتيا كرم بسبب الحرب والانقسام بين الناس - فيديو
-
وفاة فنان شهير بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة
-
رسالة حاسمة من نجمة شهيرة - فيديو
-
كاظم الساهر يروي قصة إنقاذ والدته لوالده بعد اعتراضها لموكب الرئيس العراقي
-
إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل بتصريحها: أيامي أصبحت معدودة