كاميرات المراقبة تُفجر مُفاجأة في واقعة سرقة منة عرفة

الوكيل الإخباري- تعرض منزل الفنانة المصرية الشابة منة عرفة للسرقة يوم الثلاثاء في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من منة عرفة بتعرض منزلها للسرقة، حيث لم تعثر على هاتفها ومتعلقاتها الشخصية وإكسسوارات ومبلغ مالي قدره حوالي 40 ألف جنيه مصري.



ووجه مساعد وزير الداخلية المصري مدير أمن القاهرة بسرعة تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين. وطلبت النيابة العامة في القاهرة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بالاستماع إلى أقوال حارس العقار، والتحفظ على كاميرات المراقبة.



من الفاعل؟

كشفت تحقيقات النيابة أن حارس عقار منة عرفة هو وراء سرقة شقتها، حيث وثقت كاميرات المراقبة لحظة دخول المتهم إلى شقتها وسرقة مبلغ مالي وبعض متعلقاتها.



وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تفصيليًا، وتحرر المحضر بالواقعة.



يُشار إلى أن فيلم "أسود ملون" هو أحدث أعمال منة عرفة، حيث عُرض قبل عدة أشهر في دور السينما. ويدور الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية فتاة تعمل مُنظمة حفلات بمختلف أنواعها، وتواجه أزمة عاطفية، فتضطر إلى اللجوء إلى طبيبة علاقات عاطفية لتجاوز أزمتها.



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