كانت تتلقى العلاج.. وفاة نجمة شهيرة بعد صراع مع المرض

وأعلنت الفرقة وفاتها في بيان، موضحة أن فينش كانت تخضع للعلاج، لكنها اضطرت إلى الانسحاب مؤخرًا من الجولة الوداعية للفرقة بسبب تدهور حالتها الصحية.
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