كانت تتلقى العلاج.. وفاة نجمة شهيرة بعد صراع مع المرض

12:21 م

الوكيل الإخباري- توفيت الفنانة الأميركية جينيفر فينش، عازفة غيتار البيس في فرقة الروك "L7"، عن عمر ناهز 59 عامًا، بعد صراع مع نوع شرس من سرطان الدماغ. اضافة اعلان





وأعلنت الفرقة وفاتها في بيان، موضحة أن فينش كانت تخضع للعلاج، لكنها اضطرت إلى الانسحاب مؤخرًا من الجولة الوداعية للفرقة بسبب تدهور حالتها الصحية.





