"كان بيساعد غيره ومات".. والد ضحية انفجار حفل رمضان يروي القصة الكاملة

الوكيل الإخباري- تصاعدت ردود الفعل بعد الحادث المؤلم الذي وقع خلال حفل الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي، حيث لقي أحد أعضاء الفريق الفني مصرعه إثر انفجار أسطوانة ألعاب نارية كانت ضمن معدات الحفل.

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وفي أول تصريح له، أعرب والد الضحية حسام حسن عن حزنه الشديد، مؤكدًا أن ابنه اندفع لإنقاذ من حوله عند الانفجار، واصفًا ما فعله بـ"تصرف بطولي أنقذ حياة آخرين".



لكن الأب وجّه عتبًا مباشرًا للفنان محمد رمضان، مشيرًا إلى أن العائلة لم تتلقَ تعزية شخصية منه، وأن ما وصله مجرد فيديو نُشر على وسائل التواصل، دون أي تواصل مباشر مع العائلة.



ورغم الحادث، طرح رمضان أغنيته الجديدة "يلا يلا" بعد أقل من 24 ساعة، ما اعتبره البعض تجاهلاً للمأساة، وأثار موجة من الانتقادات عبر الإنترنت.



رمضان رد قائلاً:

"أرجو عدم المزايدة... الأغنية مرتبطة بتعاقد مع شركة أجنبية وكان تأجيلها غير ممكن"،

وأضاف في فيديو لاحق:

"أشعر بحزن كبير لما حدث... وأدعو للضحية بالرحمة، فهو استشهد أثناء عمله"