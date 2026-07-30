كان في المستشفى... الموت يخطف فنانًا أميركيًا شهيرًا - صورة

وذكرت مجلة هوليوود ريبورتر أن برودهيرست، المولود في مدينة سانت لويس، تخرّج في جامعة نبراسكا، وشارك في عروض مسرحية بارزة على مسارح برودواي، أبرزها The Caine Mutiny Court-Martial عام 1983 وA Doll's House عام 1997.
واشتهر الراحل بأدواره في أفلام الرعب المقتبسة من روايات الكاتب ستيفن كينغ، أبرزها Silver Bullet (1985) وThe Dark Half (1993).
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