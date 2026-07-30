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كان في المستشفى... الموت يخطف فنانًا أميركيًا شهيرًا - صورة

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تعبيرية
 
الخميس، 30-07-2026 07:59 ص

الوكيل الإخباري-   غيّب الموت الفنان الأميركي كينت برودهيرست عن عمر ناهز 86 عامًا في أحد مستشفيات حيّ البرونكس بمدينة نيويورك، بعد مسيرة فنية حافلة في المسرح والسينما.

وذكرت مجلة هوليوود ريبورتر أن برودهيرست، المولود في مدينة سانت لويس، تخرّج في جامعة نبراسكا، وشارك في عروض مسرحية بارزة على مسارح برودواي، أبرزها The Caine Mutiny Court-Martial عام 1983 وA Doll's House عام 1997.

واشتهر الراحل بأدواره في أفلام الرعب المقتبسة من روايات الكاتب ستيفن كينغ، أبرزها Silver Bullet (1985) وThe Dark Half (1993).

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