الخميس 2026-07-30 10:29 ص

كان في المستشفى... الموت يخطف فنانًا شهيرًا - صورة

as
تعبيرية
 
الخميس، 30-07-2026 07:59 ص

الوكيل الإخباري-   غيّب الموت الفنان الأميركي كينت برودهيرست عن عمر ناهز 86 عامًا في أحد مستشفيات حيّ البرونكس بمدينة نيويورك، بعد مسيرة فنية حافلة في المسرح والسينما.

وذكرت مجلة هوليوود ريبورتر أن برودهيرست، المولود في مدينة سانت لويس، تخرّج في جامعة نبراسكا، وشارك في عروض مسرحية بارزة على مسارح برودواي، أبرزها The Caine Mutiny Court-Martial عام 1983 وA Doll's House عام 1997.

واشتهر الراحل بأدواره في أفلام الرعب المقتبسة من روايات الكاتب ستيفن كينغ، أبرزها Silver Bullet (1985) وThe Dark Half (1993).

اضافة اعلان

 


Image1_720263075943943736236.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

شصثي

المرأة والجمال سر البشرة المشرقة يبدأ قبل النوم

إعلان هام صادر عن باكستان

عربي ودولي باكستان: نبذل قصارى جهدنا لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران

wde

تكنولوجيا "جيميناي" يتحول إلى مساعد ذكي داخل مستندات غوغل

ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 عند 82.8 دينار

اقتصاد محلي ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 عند 82.8 دينار

تصعيد جديد في مضيق هرمز .. ناقلتا نفط تتراجعان بعد حادث حريق

عربي ودولي تصعيد جديد في مضيق هرمز .. ناقلتا نفط تتراجعان بعد حادث حريق

مبنى البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75%

ثشسبي

فن ومشاهير مفاجأة رونالدو الجديدة.. بعيدًا عن الملاعب - صورة

ثقشث

المرأة والجمال شاهد لماذا تعتمد خبيرات التجميل البودرة الخضراء؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 