كان يقضي عطلة مع عائلته... فنان أمريكي يفقد حياته خلال السباحة

الوكيل الإخباري- تُوفِيَ الممثل الأميركي مالكوم جمال وارنر، عن 54 عاماً، بعد غرقه خلال قضائه عطلة مع عائلته، في كوستاريكا.



وأشارت التحقيقات إلى أنّ بطل "ذا غوسبي شو" غرق بعدما سحبه تيار مائيّ في البحر.

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