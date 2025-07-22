الثلاثاء 2025-07-22 01:18 م
 

كان يقضي عطلة مع عائلته... فنان أمريكي يفقد حياته خلال السباحة

فل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 22-07-2025 12:33 م

الوكيل الإخباري-   تُوفِيَ الممثل الأميركي مالكوم جمال وارنر، عن 54 عاماً، بعد غرقه خلال قضائه عطلة مع عائلته، في كوستاريكا.

وأشارت التحقيقات إلى أنّ بطل "ذا غوسبي شو" غرق بعدما سحبه تيار مائيّ في البحر.

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