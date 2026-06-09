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'كذبة سودا'.. عمل درامي ضخم قيد الانتظار - فيديو

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كواليس المسلسل
 
الثلاثاء، 09-06-2026 09:57 ص

الوكيل الإخباري-   كشف الفنان والمنتج اللبناني مجد جعجع تفاصيل تجربته الإنتاجية الجديدة في المسلسل الدرامي المرتقب "كذبة سودا"، الذي يضم نخبة من نجوم الدراما العربية، من بينهم سيرين عبد النور، ونادين الراسي، وباسم ياخور، ومحمد الأحمد، وغيرهم، في عمل يراهن عليه صناعه ليحقق حضورًا لافتًا في المشهد الدرامي المقبل.

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وأوضح جعجع أن المسلسل يمثل خطوة فنية مهمة ومغامرة محسوبة تهدف إلى تقديم محتوى درامي مختلف، مشيرًا إلى إيمانه بقدرة الدراما اللبنانية على الاستمرار رغم الظروف الصعبة في البلاد، ومؤكدًا أن المنافسة بين شركات الإنتاج تبقى في إطارها الفني.


وأضاف أن تأجيل العمل جاء لإعادة تطوير النص وتعزيزه، بما يمنحه واقعية أكبر وتجربة أكثر نضجًا، لافتًا إلى أن التصوير توقف لفترة بسبب الظروف الإنسانية في لبنان، قبل أن يُستأنف لاحقًا في الإمارات لاستكمال المراحل النهائية.


وأشار إلى أن موعد عرض "كذبة سودا" مرشح مبدئيًا لأكتوبر 2026 أو موسم رمضان 2027، بحسب جاهزية العمل.

 

 
 


gnews

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