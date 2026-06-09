'كذبة سودا'.. عمل درامي ضخم قيد الانتظار - فيديو

وأوضح جعجع أن المسلسل يمثل خطوة فنية مهمة ومغامرة محسوبة تهدف إلى تقديم محتوى درامي مختلف، مشيرًا إلى إيمانه بقدرة الدراما اللبنانية على الاستمرار رغم الظروف الصعبة في البلاد، ومؤكدًا أن المنافسة بين شركات الإنتاج تبقى في إطارها الفني.
وأضاف أن تأجيل العمل جاء لإعادة تطوير النص وتعزيزه، بما يمنحه واقعية أكبر وتجربة أكثر نضجًا، لافتًا إلى أن التصوير توقف لفترة بسبب الظروف الإنسانية في لبنان، قبل أن يُستأنف لاحقًا في الإمارات لاستكمال المراحل النهائية.
وأشار إلى أن موعد عرض "كذبة سودا" مرشح مبدئيًا لأكتوبر 2026 أو موسم رمضان 2027، بحسب جاهزية العمل.
-
أخبار متعلقة
-
شريهان: هذا كان دخلي في أول أعمالي الفنية - فيديو
-
وفاة نجل فنانة لبنانية يثير تعاطفًا كبيرًا
-
نهاية أزمة وفاء عامر .. القضاء يحسم الجدل رسميًا
-
الموت يفجع فنانة عربيّة شابة
-
الفيلم الذي غزا الفضاء… وحقق مليار دولار! - فيديو
-
وائل كفوري يشارك أنابيلا هلال احتفالها - فيديو
-
إطلالة نانسي عجرم البرونزية تشعل مواقع التواصل - صور
-
شاهد أجواء عائلية في خطوبة نجل سلمى المصري