كشف تفاصيل جديدة بعد العثور على "بقايا بشريـــة" في مركبة نجم راب أمريكي

الوكيل الإخباري- كشفت الشرطة الأميركية أن الجثة المتحللة التي عُثر عليها داخل حقيبة في صندوق سيارة مسجلة باسم الفنان ديفيد أنتوني بيرك المعروف بـ D4vd، تعود لفتاة مراهقة يتراوح عمرها بين 14 و15 عاماً، وذلك أثناء احتجاز السيارة في ساحة حجز بمدينة لوس أنجلوس.

اضافة اعلان



وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الفتاة كانت بطول 157 سم، بشعر أسود مموج، وترتدي قميصاً قصيراً وبنطال "ليغينغ"، إضافة إلى قرط أصفر واحد وسوار معدني أصفر.



من جهته، أكد متحدث باسم الفنان، البالغ من العمر 20 عاماً والموجود حالياً في جولة فنية، أنه على علم بالحادثة ويتعاون بشكل كامل مع الشرطة.