كشف تفاصيل جديدة بعد العثور على "بقايا بشريـــة" في مركبة نجم راب أمريكي

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الفتاة كانت بطول 157 سم، بشعر أسود مموج، وترتدي قميصاً قصيراً وبنطال "ليغينغ"، إضافة إلى قرط أصفر واحد وسوار معدني أصفر.
من جهته، أكد متحدث باسم الفنان، البالغ من العمر 20 عاماً والموجود حالياً في جولة فنية، أنه على علم بالحادثة ويتعاون بشكل كامل مع الشرطة.
