الخميس 2025-09-18 10:01 ص
 

كشف تفاصيل جديدة بعد العثور على "بقايا بشريـــة" في مركبة نجم راب أمريكي

3
ديفيد أنتوني بيرك
 
الخميس، 18-09-2025 09:38 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت الشرطة الأميركية أن الجثة المتحللة التي عُثر عليها داخل حقيبة في صندوق سيارة  مسجلة باسم الفنان ديفيد أنتوني بيرك المعروف بـ D4vd، تعود لفتاة مراهقة يتراوح عمرها بين 14 و15 عاماً، وذلك أثناء احتجاز السيارة في ساحة حجز بمدينة لوس أنجلوس.

اضافة اعلان


وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الفتاة كانت بطول 157 سم، بشعر أسود مموج، وترتدي قميصاً قصيراً وبنطال "ليغينغ"، إضافة إلى قرط أصفر واحد وسوار معدني أصفر.


من جهته، أكد متحدث باسم الفنان، البالغ من العمر 20 عاماً والموجود حالياً في جولة فنية، أنه على علم بالحادثة ويتعاون بشكل كامل مع الشرطة.

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لاللا ى

منوعات التجاهل ليس ضعفا... بل أسلوب لحياة أكثر هدوءا وقوة

الوكيل الإخباري- دعت عدد من الدوائر الحكومية، اليوم الخميس، المرشحين التالية أسماؤهم إلى التواجد يوم الخميس 25/9/2025، الساعة 11 صباحًا، لحضور الاختبار التنافسي الإلكتروني، وفقًا للمجالات التالية:

وظائف مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة - أسماء

البنك المركزي الأردني

أخبار محلية البنك المركزي الأردني يقرر تخفيض أسعار الفائدة

25

منوعات ترك شاحنته تسير وحدها.. فيديو لسائق ليبي يثير الغضب

3

فن ومشاهير كشف تفاصيل جديدة بعد العثور على "بقايا بشريـــة" في مركبة نجم راب أمريكي

علم فلسطين

فلسطين التايمز: بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية بعد انتهاء زيارة ترمب الرسمية لها

تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية - أسماء

أخبار محلية الجامعة الأردنية الأولى محليا وضمن الفئة 251-300 عالميا بماجستير إدارة الأعمال

4

فن ومشاهير خبر يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة إعلامية شهيرة



 
 





الأكثر مشاهدة