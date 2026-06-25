كمال عطية يفاجئ الجمهور بما قاله عن اعتزاله الفن

وكتب بطل مسلسل "الحقيقة والسراب" عبر حسابه على "فيسبوك": "كل ما أقرر أعتزل الفن أفتكر إني مش شغال أصلاً".
وفي السياق نفسه، كانت الفنانة عايدة غنيم قد وجّهت رسالة استغاثة إلى المنتجين وصناع الدراما، مطالبةً بمنحها فرصاً للمشاركة في أعمال فنية جديدة.
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