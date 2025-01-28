كندة حنا: سقوط الأسد دمّر حياتي وأجبرني على مغادرة سوريا-فيديو

الوكيل الإخباري- أثارت الممثلة السورية كندة حنا موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها الأخيرة حول شعورها بالصدمة الكبيرة والخوف عقب سقوط نظام بشار الأسد.

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خلال مشاركتها في برنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس على قناة "المشهد"، قالت حنا إنها كانت تشعر بقلق شديد بعد انهيار النظام، مشيرة إلى أن الأسبوع الذي تلا ذلك كان "مدمرًا" بالنسبة لها. وأضافت: "ما حدث جعلني أشعر بالخوف من المستقبل، الوضع في سوريا كان صعبًا للغاية، وأي تغيير لا يصب في مصلحة الشعب السوري قد يزيد من سوء الوضع."



وتسببت تصريحات كندة حنا في غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا صمتها السابق تجاه الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري. وقال أحد المتابعين: "أين كان إحساسك بالخوف عندما كان النظام يقصف المدنيين في الشمال السوري؟" مشيرًا إلى التناقض بين مواقفها السابقة والحالية بعد التغيرات السياسية في البلاد.



كندة حنا تكشف عن سبب مغادرتها سوريا

أما عن سبب مغادرتها سوريا، أوضحت كندة حنا أنها انتقلت مؤخرًا إلى مدينة أربيل في العراق بشكل مؤقت بسبب مخاوفها من المستقبل ورغبتها في تأمين حياة أفضل لأبنائها. وقالت: "غادرت لأنني لم أفهم ماذا حدث، ولم أكن مستعدة للانتظار." وأضافت أنها اتخذت قرار المغادرة في 13 ديسمبر، أي بعد خمسة أيام من سقوط النظام، واصفة تلك الفترة بأنها كانت مليئة بالتوتر والخوف.



وتابعت قائلة: "الفترة التي سبقت سقوط الأسد كانت مليئة بالتحركات غير المريحة، وعشنا أيامًا صعبة للغاية، وكانت حالتي النفسية متأزمة لدرجة شعرت فيها بالعجز، وبعد ذلك بدا كل شيء مغلقًا أمامي، فقررت الرحيل من أجل أطفالي."



هل تفكر في العودة إلى سوريا؟

أكدت كندة حنا رغبتها في العودة إلى سوريا قريبًا، موضحة أنها تخطط لذلك مع نهاية العام الدراسي، على أمل أن تكون الأوضاع قد تحسنت بحلول ذلك الوقت. وقالت: "لا أستطيع العيش خارج سوريا لفترة طويلة، وأتمنى أن تتحسن الأوضاع قريبًا وأن يعود الشعب السوري إلى أمانه واستقراره."



كندة حنا: "أنا ورقة رابحة"

وفيما يتعلق بمسيرتها الفنية، اعتبرت كندة حنا نفسها "ورقة رابحة" في أي عمل تشارك فيه، مؤكدة أن نجاحها يعود إلى مهنيتها واحترافيتها وليس فقط إلى نجوميتها. وأضافت: "النجومية موجودة بكثرة، لكن ما نفتقر إليه هو المهنية والالتزام. بالنسبة لي، لا أبحث عن النجومية فقط، بل أسعى لأن أكون صادقة في عملي وأعطيه كل ما يستحق."



وعن قلة العروض الكبيرة التي تتلقاها في الفترة الأخيرة، علقت كندة بجرأة: "هم الخاسرون.. نحن اليوم بحاجة إلى منتج واعٍ ومدرك، وليس إلى تجار يبحثون عن الربح فقط. المشكلة الكبرى تكمن في قلة الفرص المقدمة للمواهب الجديدة، على عكس مصر التي تطرح خمس وجوه جديدة كل موسم."

#كندا_حنا #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/K9TrZUZIye January 28, 2025