كندة علوش تكشف معاناتها مع القلق والسرطان

وتحدثت عن خوفها من الأماكن المزدحمة، خصوصاً مع أطفالها، بسبب انعزالها لفترات طويلة. كما أعلنت لأول مرة عن إصابتها السابقة بمرض السرطان، والذي أخفته لعدم رغبتها في نظرات التعاطف.
وفي سياق آخر، أوضحت أن عودتها للتمثيل عبر مسلسل "إخواتي" جاءت بعد تشجيع من زوجها الفنان عمرو يوسف، عقب فترة توقفت فيها عن العمل لرعاية ابنها.
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