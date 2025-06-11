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كندة علوش تكشف معاناتها مع القلق والسرطان

غت
كندة علوش
 
الأربعاء، 11-06-2025 10:16 ص

الوكيل الإخباري-  كشفت الفنانة السورية كندة علوش عن معاناتها مع التوتر وتأنيب الضمير، خاصة بعد الزواج والإنجاب، مشيرةً إلى أنها تفكر بزيارة طبيب نفسي بسبب شعورها الدائم بالتقصير تجاه أطفالها.

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وتحدثت عن خوفها من الأماكن المزدحمة، خصوصاً مع أطفالها، بسبب انعزالها لفترات طويلة. كما أعلنت لأول مرة عن إصابتها السابقة بمرض السرطان، والذي أخفته لعدم رغبتها في نظرات التعاطف.


وفي سياق آخر، أوضحت أن عودتها للتمثيل عبر مسلسل "إخواتي" جاءت بعد تشجيع من زوجها الفنان عمرو يوسف، عقب فترة توقفت فيها عن العمل لرعاية ابنها.

 

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