كندة علوش تهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده - صور

الوكيل الإخباري- احتفلت الفنانة السورية كندة علوش، بعيد ميلاد زوجها الفنان عمرو يوسف الـ 44، حيث شاركت مجموعة صور تجمعهما عبر حسابها على إنستغرام، مشيرة إلى عمق العلاقة بينهما.



وعلقت علوش قائلة: "عيد ميلاد سعيد لحب حياتي، أعز أصدقائي، مساحتي الآمنة، كل شيء بالنسبة لي، رحلة حياتي مميزة جداً لأنها برفقتك في المرض والصحة، ولا يفرقنا حتى الموت".

اضافة اعلان



View this post on Instagram A post shared by Kinda Alloush كندة علوش. (@kindaalloush)

24