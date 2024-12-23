 
الإثنين 2024-12-23 04:39 م
 

كندة علوش تهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده - صور

ون
تعبيرية
الإثنين، 23-12-2024 03:25 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت الفنانة السورية كندة علوش، بعيد ميلاد زوجها الفنان عمرو يوسف الـ 44، حيث شاركت مجموعة صور تجمعهما عبر حسابها على إنستغرام، مشيرة إلى عمق العلاقة بينهما.

وعلقت علوش قائلة: "عيد ميلاد سعيد لحب حياتي، أعز أصدقائي، مساحتي الآمنة، كل شيء بالنسبة لي، رحلة حياتي مميزة جداً لأنها برفقتك في المرض والصحة، ولا يفرقنا حتى الموت". 

اضافة اعلان


 

24

  

 

 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية انطلاق فعاليات التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية / 4"

السرحان: الأردن يملك من القدرات ما يؤهله لتولي مناصب قيادية عالمية

أخبار محلية السرحـان يفوز برئاسـة المجموعـة الأورومتوسطيـة لمنظمـي الاتصـالات

لاجئون سوريون | أرشيفية

أخبار محلية الاردن تعلن عدد السوريين العائدين إلى وطنهم منذ سقوط الأسد

ت

شؤون برلمانية "فلسطين النيابية" تشيد بالجهود الملكية لوقف العدوان على غزة

ا

اقتصاد محلي ارتفاع مؤشر بورصة عمان بنسبة 0.39%

المتدربين في مراكز التدريب المهني رفقة مدربيهم

أخبار محلية خريجوا التدريب المهني ضمن صياغة الذهب والمجوهرات يتألقون بالعمل في القطاع الخاص

ت

شؤون برلمانية لجنة السياحة النيابية تسعى لتطوير القطاع ومعالجة تحدياته

م

فن ومشاهير بعد سقوط الأسد.. يارا صبري تحتفل في سوريا - فيديو



 




الأكثر مشاهدة