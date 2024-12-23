كندة علوش تهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده - صور

وعلقت علوش قائلة: "عيد ميلاد سعيد لحب حياتي، أعز أصدقائي، مساحتي الآمنة، كل شيء بالنسبة لي، رحلة حياتي مميزة جداً لأنها برفقتك في المرض والصحة، ولا يفرقنا حتى الموت".
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