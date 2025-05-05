كوليت الحلاني تُعلق على طلاق ابنتها وتوجه لها رسالة مؤثرة - صورة

الوكيل الإخباري- بعد الكشف مؤخرا عن طلاقها، قامت ملكة جمال لبنان السابقة وزوجة الفنان عاصي الحلاني، كوليت الحلاني بدعم ابنتها ماريتا.

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ونشرت كوليت فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام فيديو لابنتها ماريتا وهي تغني وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "أحبك كثيراً، واصلي التألق يا نجمتي الصغيرة"، وذلك في أول تعليق لكوليت على خبر الطلاق.

وكان خبر طلاق ماريتا الحلاني من زوجها المنتج الموسيقي كميل ابي خليل تصجر "الترند" على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد زواج ساتمر لأقل من عامين.



