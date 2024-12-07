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كيف تفاعل نجوم الفن مع أحداث سوريا؟

مكسيم خليل
مكسيم خليل
السبت، 07-12-2024 12:57 م

الوكيل الإخباري-   مع الأحداث الأمنية التي تمرّ بها مدينة حلب السورية، انطلقت دعوات من نجوم سوريا والوطن العربي لحماية هذه المدينة وأهلها من أي أذى قد يلحق بهم.

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حيث شارك عدد من النجوم منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددين على ضرورة عدم الانجرار وراء أي فتنة قد تُخلق بين أبناء الوطن الواحد.


دعوات نجوم سوريا لحماية مدينة حلب
كتبت المخرجة رشا شربتجي تغريدة على منصة "إكس" قالت فيها:
"الله يحمي حلب وأهلها! المدينة اللي قدرت تنفض غبار الحرب عنها قادرة تصمد وتكون قوية وما تنهزم، بحمى الرحمن يا حلب."


مكسيم خليل يوجه رسالة للشعب السوري: "لسنا أعداء"
وجّه الفنان مكسيم خليل رسالة مطولة عبر حسابه على "إنستغرام"، تزامنًا مع الأحداث الجارية والظروف العصيبة التي تمر بها سوريا، قائلًا: "إلى أهلي السوريين في كل المناطق السورية.. لكل شخص يرى الفيديوهات والأخبار في الوقت الحالي، بالسر أو بالعلن، لكل خايف، لكل مبسوط، لكل زعلان، لكل مترقب، لكل شمتان، لكل قلق، لكل منتصر، ولكل يد تفكر بالانتقام من اليد الأخرى."


وتابع مكسيم: "نحن جسم واحد.. نحن لسنا أعداء.. نحن أهل.. نحن فقط مفرقون ومقسمون بالدم عن سابق إصرار، إيديولوجيًا، طائفيًا، مناطقيًا، عقائديًا، وكل المسميات. لكن الأكثر خطورة في علاقتنا هو "الأنا" التي تسيّرنا.. "الإيغو" هو ما يخيفك من رؤية الحقيقة، ويمنعك من الخروج من دائرتك الآمنة، ويجعل من الصعب عليك الاعتراف بخطئك أو حتى رؤية حق الآخر وتغيير قناعاتك التي زُرعت فيك لخدمة مصالحهم."


ودعا مكسيم كل سوري إلى فتح قلبه وعدم الخوف، مضيفًا:"افتح قلبك أيها السوري ولا تخف.. تطلع على مرآتك بطريقة مختلفة.. جرّب أن تخرج من دائرتك وانظر إلى المشهد من الخارج، من وجهة نظر الآخر، افهم مطالبه، ومخاوفه، ومظلوميته. صدقني ستشفق عليه وتساعده، لأن مظلوميته بالنهاية تكمل مظلوميتك."


كما تفاعل عدد من النجوم والمشاهير مع الموضوع، منهم هبة نور، ديما قندلفت، وغيرهم.

 



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ET بالعربي

 
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