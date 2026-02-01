كيف ردت داليا البحيري على رسائل جمهورها بعد عملية التجميل؟

ونشرت البحيري صورة تظهر مقارنة شكل وجهها قبل وبعد العملية، وعلّقت: "شكرا من كل قلبي على الدعم والكلمات الطيبة اللي غمرتوني بيها… أنا سعيدة بالنتيجة وأشكر الدكتور سمير غرابة… دعواتكم أكمل رحلة الشفاء على خير".
وأوضحت الفنانة أن العملية من نوع شد الوجه العميق Deep plane facelift، مؤكدة أن النتيجة النهائية أعطتها مظهرًا أكثر شبابًا ونضارة، وهو ما لاقى تفاعلاً واسعًا من جمهورها.
