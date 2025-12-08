كيف علّق حفيد أم كلثوم على فيلم "الست"؟

الوكيل الإخباري- عائلة أم كلثوم تثني على فيلم "الست": أعرب حفيد كوكب الشرق، خالد الدسوقي، عن إعجابه الكبير بالفيلم ووصفه بالمميز والمشرّف، مؤكداً أنه يخلّد ذكرى الفنانة.

وأشادت العائلة بأداء فريق العمل والإخراج والإنتاج، بينما أشار المخرج مروان حامد إلى أن ما جذبّه للفيلم هو الجانب الإنساني غير المعروف لأم كلثوم، معتبرًا تجربة تقديم سيرة حياتها تحديًا فنيًا أكثر منه مغامرة.