كيف علّق رامي إمام على الشائعات التي تطارد "الزعيم" طوال سنوات؟

الوكيل الإخباري- أثار المخرج المصري رامي إمام جدلًا واسعًا بعد حديثه عن والده الفنان عادل إمام، مؤكّدًا تأثير الشائعات المستمرة على الأسرة نفسيًا.

وقال رامي في برنامج "فضفضت أوي" إن الشائعات التي ترافق والده منذ سنوات طويلة أثّرت على حياته وحياة شقيقيه محمد وسارة، رغم أن والده كان دائمًا يشجعهم على تجاهلها وعدم الانزعاج منها.



من أبرز الشائعات التي ذكرها رامي:

طلب عادل إمام وضع صورته على الجنيه المصري مقابل سداد ديون مصر.

امتلاك والده لعمارة سكنية في المهندسين أو ميدان قريب منها.



وأضاف رامي أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت عاملًا رئيسيًا في انتشار هذه الشائعات، وأن والده لم يتأثر بها أبدًا، مع التأكيد على أن الشائعات كانت تتراوح بين السخيفة والكوميدية.



وعلى الرغم من غيابه عن الساحة الفنية لسنوات، يبقى عادل إمام حاضرًا في أحاديث أبنائه وزملائه وجمهوره، محتفظًا بمكانته كـ "الزعيم" في الذاكرة الفنية العربية.