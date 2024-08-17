لأسباب طارئة.. تأجيل حفل محمد منير في الإسكندرية

وجاء نص البيان المنشور عبر صفحة الكينج على "فيسبوك" كالتالي: "نعتذر لجمهورنا عن تأجيل الحفل المقرر إقامته يوم 22 أغسطس 2024 في حديقة أنطونيادس في الإسكندرية لأسباب طارئة".
وبحسب البيان، "سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للحفل قريباً".
وتعرض محمد منير لوعكة صحية طارئة الأسبوع الماضي، دخل على إثرها المستشفى، قبل أن تستقر حالته الصحية. إذ يعاني منير من أمراض الكلى والكبد، ومن المنتظر أن يسافر قريباً إلى برلين للعلاج.
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