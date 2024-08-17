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لأسباب طارئة.. تأجيل حفل محمد منير في الإسكندرية

الفنان محمد منير
الفنان محمد منير




 

السبت، 17-08-2024 08:27 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الصفحة الرسمية للفنان المصري محمد منير عن تأجيل حفله الغنائي، الذي كان من المقرر إقامته بالإسكندرية يوم 22 أغسطس (آب) الجاري.


وجاء نص البيان المنشور عبر صفحة الكينج على "فيسبوك" كالتالي: "نعتذر لجمهورنا عن تأجيل الحفل المقرر إقامته يوم 22 أغسطس 2024 في حديقة أنطونيادس في الإسكندرية لأسباب طارئة".
وبحسب البيان، "سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للحفل قريباً".


وتعرض محمد منير لوعكة صحية طارئة الأسبوع الماضي، دخل على إثرها المستشفى، قبل أن تستقر حالته الصحية. إذ يعاني منير من أمراض الكلى والكبد، ومن المنتظر أن يسافر قريباً إلى برلين للعلاج.

 

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