لأول مرة.. درة تخوض تجربة الإنتاج والإخراج - صورة

ونشرت درة، عبر حسابها على "إنستغرام"، صوراً لها من كواليس تصوير الفيلم، وعلَّقت عليها بقولها: "بعد التفكير والخطوات الأولى منذ شهور، ثم التصوير والمونتاج الذي لا يزال مستمراً، أود أن أشارككم هذه التجربة المختلفة والأقرب إلى قلبي". وتابعت "فيلم وين صرنا، هو فيلم وثائقي من إخراجي وإنتاجي لأول مرة لا أظهر فيه.. سأشارك معكم تفاصيله بعد الانتهاء من المراحل الأخيرة".
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