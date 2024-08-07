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لأول مرة.. درة تخوض تجربة الإنتاج والإخراج - صورة

الفنانة درة
الفنانة درة




 

الأربعاء، 07-08-2024 11:54 ص

الوكيل الإخباري-  تستعد الفنانة التونسية درة، لدخول عالم الإخراج والإنتاج لأول مرة في مشوارها الفني، بعمل سينمائي جديد يحمل عنوان "وين صرنا"، من المُقرر خروجه للنور خلال الفترة القليلة المُقبلة.

ونشرت درة، عبر حسابها على "إنستغرام"، صوراً لها من كواليس تصوير الفيلم، وعلَّقت عليها بقولها: "بعد التفكير والخطوات الأولى منذ شهور، ثم التصوير والمونتاج الذي لا يزال مستمراً، أود أن أشارككم هذه التجربة المختلفة والأقرب إلى قلبي". وتابعت "فيلم وين صرنا، هو فيلم وثائقي من إخراجي وإنتاجي لأول مرة لا أظهر فيه.. سأشارك معكم تفاصيله بعد الانتهاء من المراحل الأخيرة".

 

 

 

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